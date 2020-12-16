شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تقود حملة لإزالة 6 حالات تعدِ على 14 قيراطًا في قليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأربعاء، حملة إزاله للمباني المخالفة التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بحضور مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، والسيد عبدالعظيم، نائب رئيس المدينة، وقوات من الأمن.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إنه تم رصد وإزالة حالتي تعدي على الأرض الزراعية على مساحه 7 قراريط، بقريه كوم أشفين التابعه للوحدة المحلية ببلقس، كما تم رصد حالة متغير بكوم أشفين على مساحه 100 متر، بالإضافه إلى معاينه ورصد حالتين 2 على مساحة 200 متر، وتمت إزالة المخالفة، إضافة إلى معاينة وإزالة منزل مقام على مساحه 300 متر عبارة عن سور.

ثم جرى التوجه للوحدة المحلية بميت حلفا لرصد المتغيرات المكانيه لمصنع مخالف مقام على مساحه 4 قراريط، وتم إزالته فورًا، وذلك بحضور رئيس القريه.

وأختتمت ريان الحملة بتوجيه الشكر لرئيس المدينة ونائبه ومدير المتغير المكاني ورئيس القرية.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها إكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعه حالة التعديات.