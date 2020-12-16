شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء الكليات في لقائه الشهرى لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول ومناقشة الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة القادم.

استهل مبارك الاجتماع بتقديم التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة الإنتهاء من انتخابات مجلس النواب، متمنيا التوفيق لأعضاء المجلس بالعمل لما فيه من خير لصلاح البلاد، كما وجه التهنئة للحضور بمناسبة افتتاح كلية الإعلام ومبنى طب الأسنان ليكونا إضافة جديدة متميزة لصرح جامعة المنوفية وإنجازا جديدا تحقق بفضل فريق عمل متكامل هدفه إعلاء إسم الجامعة.

وأحاط مبارك الحضور بكتاب المجلس الأعلي للجامعات المتضمن على التأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية بالأماكن المخصصة للتعامل مع حالات الكورونا، الحد من التجمعات أو الإجتماعات أو الاحتفالات، وتأجيل المهرجانات العامة والجماهيرية حتي استقرار الأزمة، الإلتزام بمعايير الوقاية للأفراد والأماكن والمكاتب، هذا وقد قرر رئيس الجامعة عدم إقامة احتفال بعيد الجامعة لهذا العام حفاظا على السلامة والصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، والترتيب مع الكليات ليتم توزيع شهادات التقدير والجوائز التي كان سيتم تسليمها للمكرمين بالحفل بكل كلية ويقوم العميد بتسليمها لهم، كما يتم تجهيز فيلم تسجيلى موثق لانجازات الجامعة خلال عام.

كما استعرض مبارك عدد المقررات التي تم رفعها على المنصة الإلكترونية وما تم تطبيقه بنظام التعليم الهجين حتى الآن بكل كلية، وسير العملية التعليمية.

وشدد مبارك على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال انتخابات الاتحادات الطلابية التي ستنطلق يوم الأحد القادم.

وخلال الاجتماع ناقش رئيس الجامعة استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول ووضع جداول الامتحانات مع مراعاة المسافات البينية في اللجان وعدم التزاحم والتنظيم بين الكليات خاصة في المجمع النظرى نظرا لوجود أكثر من كلية في مكان واحد وتجهيز لجان خاصة للحالات المرضية وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية والأطقم الطبية وتعقيم اللجان بصورة مستمرة.