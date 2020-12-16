شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى بولاق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزاره مدير الشؤن الصحية، مستشفى بولاق العام لمتابعه سير أنتظام العمل والرعايه الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها. وزار نائب قسم الأستقبال والطوارئ وقسم الأشعه وغرف العزل والرعاية المركزة لأطمئنان على المرضى. ووجه بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا. كما أعرب عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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