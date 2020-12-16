شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في النحت: هذا أكبر عائق لعملي في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال فريد مجدي، مصمم جرافيك، إن فن الرسم على الخشب غير منتشر في مصر إلى حد كبير، ولكنه منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه عندما شاهد الرسومات الفنية على الخشب انبهر بكافة التفاصيل المتواجدة في الرسوم، رغم استخدام نفس ماكينة الليزر المنتشرة في مصر.
وتابع «مجدي»، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن متواجد في مجال النحت على الخشب منذ عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن أكبر عائق بالنسبه له هو عدم وجود مقاسات متوفرة من ماكينات الليزر ذات الحجم الكبير في مصر.
وأشار إلى أنه يريد شراء ماكينة ليزر كبيرة، ولكنه يعمل الآن على اعداد دعاية لعمله، حتى يتوفر الشغل بالحجم الذي تطلبه الماكينة الكبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يحب التوكل على أحد في الوصول إلى هدفه.
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