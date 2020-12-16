شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إعلامية لرفع الوعي بمنظومة المتغيرات المكانية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الادارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات حملة اعلامية واسعة لتنمية وعى أهالي المحافظة بمنظومة المتغيرات المكانية في الفترة من اول يناير حتى نهاية مارس 2021 تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بهدف الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص والحد من مخالفات البناء.

صرح بذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام الادارة العامة لاعلام القليوبية مضيفا ان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة الاهتمام بالمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة لضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي.

واشار الدكتور رمضان عرفة إلى ان الحملة الاعلامية ستنطلق بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات المحلية ومديرية الزراعة حتى يتعرف المواطنين على منظومة المتغيرات المكانية والحد من ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء المخالف.

وأضاف مدير عام اعلام القليوبية ان الحملة تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية وحلقات نقاشية وجلسات استماع بالاضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لتأهيل العاملين بمنظومة المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية.