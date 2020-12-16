شكرا لقرائتكم خبر عن مصمم جرافيك: فكرة الرسمة تأخذ مني أسبوع وتنفذ في 40 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فريد مجدي، مصمم جرافيك، إنه لا يملك ماكينة ليزر أو معرض للقيام باعداد وعرض رسوماته التي هي عبارة عن النحت على الخشب، معقبًا: «كل اللي املكه الافكار، والخشب اللي بنفذ به الرسومات».

وتابع «مجدي»، خلال حواره مع الإعلاميتان ليلى عز العرب، وياسمين فهمي، ببرنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن فن الرسم على الخشب غير مشهور عالميًا، لافتَا إلى أنه في البداية قام بتقليد بعض الرسومات العالمية لكي يتعلم، واستطاع من خلال التكرار القيام ببعض الرسومات المماثلة للرسومات العالمية بشكل دقيق، ومن ثم أستطاع أن يقوم بأعمال جديدة مبتكرة غير مشابهة لأحد.

ولفت إلى أنه تربى في بابا الشعرية، ولذلك تأثر بالفن الإسلامي المتواجد في الحسين والازهر وشارع المعز، معقبًا: «لسه لحد دلوقتي لما بشوف حاجات إسلامية في الأزهر، كأني بشوفها لأول مرة»

ولفت إلى أن فكرة الرسم قد تأخذ منه أسبوع، وتنفذ في 40 أو 25 ساعة، ولكن ليس بشكل متواصل، معقبًا: «كل يومين 3 أو أربع ساعات».