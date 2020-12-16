شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 5 إصابات جديدة و14 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، عدد 5 حالات اصابة جديدة وعدد 14 حالة شفاء جديدة من فيروس كوونا المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل 5 حالات اصابة و14 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 184 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 873 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفيات على مستوى المحافظة على 52 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأكد «كامل» وجود عدد 12 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و68 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة وانتقال العدوى بين المواطنين، مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من الفيروس.