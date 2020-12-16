شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توقع بروتوكولين مع «الشباب» ومجلس الدولة للنهوض بالخدمات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، بروتوكولي تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الدولة وبين محافظة القاهرة ومجلس الدولة للمعاونة في النهوض بالخدمات المقدمة لقضاة مجلس الدولة بحضور المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس والمستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة وعدد من قضاة المجلس .

وأكد محافظ القاهرة ان توقيع البروتوكولين يأتي في إطار خطة الدولة لدعم الشباب وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتقديم الخدمات المتميزة والدعم الكامل للأنشطة التي يقوم بها شباب قضاة مجلس الدولة في ناديهم .

كما أكد المحافظ أن تقديم الدعم وتوفير الخدمات لقضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة يأتي على قمة أولويات المحافظة وفي إطار توثيق أواصر التعاون مع مجلس الدولة أحد صروح العدالة المصرية، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير الخدمات بشكل يتناسب مع العصر واحتياجات السادة قضاة مجلس الدولة.