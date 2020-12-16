شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاتورة الجديدة + 25% من المتأخر».. تسهيلات لسداد متأخرات فواتير الكهرباء بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنه من خلال التنسيق والمباحثات مع المهندس سامى عرفة أبووردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تم التنبيه على أنه في حالة وجود متأخرات على المواطنين سواء لعدم السداد أو تراكمات قراءات أو ما شابه يتم المحاسبة على الأستهلاك الشهرى مضافاً اليه ما لا يزيد عن 25% من قيمة الفاتورة وبدون تحميل المواطن أي غرامات أو فوائد.

وتقرر عدم إصدار فاتورة كهرباء إلا بموجب صورة للعداد تؤكد قيام المختص بالتواجد أمام العداد بالوقت والتاريخ والمكان الثابت في الصورة.

يأتي هذا في ضوء الأستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بمحافظة الاقصر بشأن أرتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء وتعاوناً مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وفى أطار توجيهات القيادة السياسية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفى حالة وجود شكاوى أو حالات خاصة يتم التواصل معها لحل المشكلة أياً كانت لتصل إلى الهدف الأساسى وهو تقديم خدمات كهربائية ذات جودة عالية مع ضمان تحقيق الرضى التام للمواطنين.