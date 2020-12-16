شكرا لقرائتكم خبر عن لرعايتهم اجتماعيًا وماليًا.. «القوى العاملة» تسجل بيانات 4400 صياد في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر من اعمال حصر وتسجيل العاملين بمهنة الصيد بمختلف المدن، طبقا لتكليف الوزير محمد سعفان لمسؤولي المديرية لضمهم لمبادرة الرئيس السيسي لدعم صيادي مصر والتي تشمل تقديم الرعاية الاجتماعية والمالية والصحية علب اعتبار ان الصيادين من أكثر الفئات التي تحتاج للرعاية.
ووصل اجمالي الصيادين لذين تم حصرهم بالبحر الاحمر نحو ٤٤٠٠ صياد طبقا للكشوف المقدمة من جمعيات الصيد والتسجيل الشخصي من الصيادين بهدف إنشاء قاعدة بيانات وتواصل مباشر بين جمعيات الصيادين والقوي العاملة والصياد بشكل مباشر.
ومن المقرر رفع تقرير شامل بمختلف المشكلات التي تواجه الصيادين بالبخر الاحمر لمحمد سعفان وزير القوي العاملة لعرضها على الرئيس السبسي.
واكد مسؤولو القوي العاملة بالبحر الاحمر ان الوزارة تعتبر الصيادين من العمالة غير المتظمة للتي تستحق الرعاية والدعم.
كانت وزارة القوي العاملة قررت إنشاء بوليصة تامين على الحياة للعجز الجزئي والكلي لكل الصيادين وان الهدف الرئيسي من مبادرة صيادي مصر الاهتمام بتحقيق أكبر قدر من الرعاية للصيادين وأسرهم وأنه سيتم تطبيق التأمين الصحي على الصيادين من خلال منظومة التامين الصحي الشامل والتنسيق مع وزارة الصحة لعلاج الحالات العاجلة.
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