شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تدعو المواطنين لاستكمال إجراءات التسجيل في «التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعت مديرية الصحة بالسويس المواطنين إلى استكمال إجراءات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وقالت المديرية في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن استكمال الإجراءات عن طريق الأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة «بطاقة الرقم القومي قسيمة الزواج، وصل نور أو مياه وشهادات الميلاد المميكنة»، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة تابع لها محل السكن.

وأشارت إلى أنه «بعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة، واذ تدعو مديرية الصحة بالسويس جميع المواطنين إلى التسجيل في المنظومة الجديدة وذلك بهدف الحصول على كافة الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع المواطنين».