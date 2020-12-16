شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى: أمطار غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى إلى سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة غدا على السواحل الشمالية الشرقيه وشمال سيناء ومحافظات الوجة البحرى والقناة.

وتؤكد التوقعات استمرار سقوط أمطار خفيفة بعد غدا على شمال سيناء ومنطقة القناة.

وتتعرض معظم المحافظات لمنخفض جوى مصحوب بانخفاض فى درجات الحرارة يصاحبه أمطار غزيرة ورياح قوية بالمناطق الشمالية، حيث تشمل الأمطار مدن الساحل الشمالى وتكون رعدية إلى غزيرة جدا على المناطق الممتدة من السلوم إلى بلطيم يصاحبها هطول متفرق للبرد، وتمتد الأمطار الغزيرة لمناطق من شمال الدلتا قد تصل بشكل متفاوت لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا ومنطقة القناة والمناطق الممتدة شرق خليج السويس فى سيناء.

وتشير التوقعات إلى أن حركة الرياح نشطة إلى قوية على مدن الساحل الشمالى، الدلتا، القاهرة، القناة، شمال سيناء، شمال البحر الأحمر، نشطة على شمال الصعيد، ويصاحبها إثارة للرمال تؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.



وقالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.