شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: مصرع ملازم أول فى تحطم طائرة وجارى البحث عن طيارين مفقودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدفاع الجزائرية مصرع الملازم الأول بوزايدة نور الدين جراء سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) في عرض البحر، اليوم الأربعاء.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إلى أن المروحية سقطت أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة.

وخلف الحادث، مصرع الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط.

وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أن البحث لا يزال جاريا عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب البيان.

وتقدم شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.

وعبر الفريق، لأسرة الملازم أول، عن وقوفه إلى جانبهم في هذه الفاجعة.

كما أمر الفريق السعيد شنقريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.