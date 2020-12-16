شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال الجوية.. صورة للقمر الصناعى تكشف تكون سحب رعدية على السواحل الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية وفق صور الأقمار الصناعية، حيث كشفت صورة للقمر الصناعى لتكون السحب الرعدية على السواحل الشرقية "بور سعيد والقنطرة غرب ودمياط"، وأيضًا شمال أبو كبير يصاحبها سقوط أمطار غزيرة هناك سوف تمتد إلى المناطق الداخلية، مناشدة المواطنين بتوخى الحيطة والحذر فى هذه الأماكن.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.