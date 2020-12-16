شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس عن زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر: تشاورنا بجميع القضايا بقوة وإرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على استقباله لولى عهد أبو ظبى، الشيخ محمد بن زايد. وكتب الرئيس: "شرفت اليوم بلقاء أخى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثانى مصر، وقد تشاورنا اليوم فى مختلف القضايا.. التى نمضى فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، فى إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين".

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