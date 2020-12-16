شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الامارات فى القاهرة تبرز على تويتر استقبال السيسي لولى عهد أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز حساب سفارة دولة الامارات العربية المتحدة استقبال الرئيس السيسي لولى عهد أبوظبى، صباح اليوم ، وذلك عقب وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة. وكتب حساب السفارة الإماراتية بالقاهرة الرسمى: استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت "تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة في كافة مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

وكان رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبراً عن اهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى.