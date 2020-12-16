شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من ملاك قطع أراضى الإسكان.. إزاي تستفيد من مهلة الوزارة لاستكمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا للخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم لكم في هذا التقرير كيفية الاستفادة من المهلة التي منحتها وزارة الإسكان لملاك الأراضى الصغيرة لاستكمال أعمال التنفيذ من خلال خطوات محددة.

1- لابد أن تكون أحد ملاك قطع الأراضى التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الأعوام السابقة.

2- في حال عدم قدرتك استكمال أعمال التنفيذ في الفترة المحددة تقدم بطلب لهيئة المجتمعات للاستفادة من المهلة .

3- الإسكان قررت لأول مرة منح مهلة بالمجان لأصحاب الأراضى لاستكمال أعمال التنفيذ.

4- قرار وزارة الإسكان جاء بسبب فترة كورونا والتي أثرت على أعمال تنفيذ كافة المشروعات.

5- نص قرار الموافقة على منح جميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة السارى تخصيصها فقطمدة إضافية قدرها 3 أشهر بدون مقابل للتنفيذ.

6- قرار منح المهلة شامل استخراج التراخيص وتجديدها.

7- المهلة التي منحتها وزارة الإسكان لا تشمل أراضى إبنى بيتك.

8- للاستفادة من المدة يجب أن تكون قمت بسداد جميع المستحقات المالية بالأعباء إن وجدت من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

9- المهلة تشترط عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.