محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أضاء برج القاهرة مساء اليوم بألوان علم دولة الإمارات العربية الشقيقة.
يأتي ذلك تزامنا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وناقش الجانبان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة كالأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينة، فضلا عن تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر تزامنا مع زيارة ولي عهد أبوظبي.. إضاءة برج القاهرة بألوان علم الإمارات "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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