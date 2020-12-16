شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين في 5 قرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، 5 قري لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد «عفش» على تفقد قري اقرية والمغفر والمنبطح وأم شيحان والغرقدة ووادي العمرو، وذلك لمتابعة سير العمل بجميع الإدارات الخدمية بكل قريه والإطمئان على الخدمات المقدمه للمواطنين وحل المشاكل التي تواجه المواطنين.

وشدد على تفعيل الإجراءات الإحترازية اللازمه للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومتابعة إجراءات مكافحة العدوي والحرص على النظافة الدوريه بجميع الوحدات الادارية بالقري.

كما قام بمتابعة سد الروافعه بعد ورود شكوي من الموارد المائية بقيام أحد المقاولين برفع كتله صخريه من جوار السد، ما يهدد السلامه الإنشائية بالسد، حيث تم التواصل مع المسؤول لحل المشكلة.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة والإهتمام المستمر من رئيس المركز لرفع المعاناه عن جميع الأهالي بالقري لتسهيل مصالحهم وتوفير حياه كريمه لهم، بناء على توجيهات المحافظ.