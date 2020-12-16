شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يستقبل طلاب الدراسات العليا التربوية بمرحلتي الدبلوم والماجستير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الأربعاء، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر بمكتبه، طلاب الدراسات العليا التربوية بمرحلة الدبلوم التربوي وطلاب الماجستير المسجلين بكلية التربية بالغردقة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح كامل، المشرف العام على مقر الدراسات العليا التربوية بالأقصر، والدكتور سعدي الغول، الأستاذ بالمقر وكلية التربية بالغردقة.

وخلال الزيارة تقدم الطلاب بالشكر والتقدير لرئيس الجامعة على الجهد المبذول في استمرار عمل مقر الدراسات العليا التربوية، سواء لطلاب الدبلوم التربوي أو طلاب الماجستير، ومن جانبه رحب الدكتور محجوب بالطلاب متمنياً لهم النجاح والتوفيق، وأن مكتبه مفتوح أمامهم طوال اليوم لاستقبال أي مقترحات أو أراء.