شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ بني سويف يسلم الميداليات للطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، للطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا والحائزين على بطولات على مستوى الجمهورية في الريشة والكونجو فو وألعاب القوى والكاراتية، إن العقل السليم في الجسم السليم، قائلا: «أنتم خير دليل على ذلك»، وطالبهم بالاستمرار في التفوق العملي والرياضي، موضحًا أن «المحافظ طبيب وكان متفوق علميًا ورياضيًا».

كان محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، قد أناب الدكتور عاصم سلامة، نائبه، لحضور الاحتفالية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، لتكريم المتميزين رياضيًا وعلميًا من الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ألعاب الكونجو فو، الكاراتيه، ألعاب القوى والقوة البدنية والريشة الطائرة، والمتفوقين علميًا الحاصلين على درجات التفوق الرياضي، وذلك في حضور مصطفى إبراهيم، مدير قطاع الرياضة، وإبراهيم دهشان، مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

ونقل الدكتورعاصم سلامة تحيات وتهنئة المحافظ، مشيدًا بما يحققه أبناء بني سويف الموهوبون والمتفوقون في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن هذه الفترة تشهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية بالشباب بصفة عامة والمتميزين والمتفوقين منهم على وجه الخصوص، باعتبار أنهم أمل مصر في المستقبل.

وسلم نائب المحافظ المكرمين الميداليات وشهادات التقدير، حيث ضمت قائمة المكرمين: اللاعبتين ريتاج طارق سعد، علياء محمد عبدالحسيب الحاصلتين على الميدالية البرونزية والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في الكونغو، واللاعبين مينا طلعت جميل، عادل محمد مصدق، الحاصلين على الميدالية الذهبية والمركز الأول في القوة البدنية، واللاعب مصطفى أحمد إبراهيم الحاصل على الميدالية البرونزية في ألعاب القوى، واللاعب زياد محمد عبدالعزيز الحاصل على الميدالية البرونزية في الكاراتيه، و«من أوائل الثانوية العامة الحاصلين على درجات التفوق الرياضي»: طارق محمد حسين، هنا أشرف عبدالعظيم، يوسف عمر مصطفى الشيخ الحاصلين على الميداليات البرونزية والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في لعبة الريشة الطائرة.