شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تضع «خارطة طريق» وتبحث معوقات أمن الإدارات والمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اجتماعاً تنفيذيا بالمديرية لوضع آليات تنفيذ خارطة طريق لمستقبل العملية التعليمية على مستوى الادارات التعليمية الثمانية.

وقال «سعد»، إنه ناقش خلال الاجتماع الذي ضم يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، ورضا موافي مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومسؤولي أمن الإدارات الثمانية، لمناقشة آليات العمل في الفترة القادمة، مؤكداً أن الأمن من أولويات الإدارات التعليمية والمديرية.

وخلال الاجتماع عرض «سعد» خطة العمل في الفترة القادمة، والتي تتضمن النشرات والتعليمات الواردة من الوزارة وبحث معوقات العمل والتنسيق بين المدارس والإدارات والمديرية، ووضع آليات للتواصل فيما بينهما مما يحقق سرعة إنجاز العمل مما يحقق الأداء الأمثل لصالح العملية التعليمية.

وشدد على مديرو أمن الادارات الثمانية على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق لرجل الأمن والتأكيد على خطط الإخلاء للمبني الإداري مع تحفيز المدارس على التنافس وأهمية التنسيق مع لجان الامتحانات لتأمين الامتحانات.