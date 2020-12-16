شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يتلقى تقريرًا من غرفة العمليات حول جهود المحافظات لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ والدقلية والبحيرة ومطروح ودمياط، فيما تشهد باقي المحافظات استقرار حالة الجو، وذلك في إطار متابعة الوزارة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لمواجهة من موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن تقرير غرفة العمليات يشير إلى إنتهاء الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من رفع تراكمات مياه الأمطار وعودة الدراسة في مدارس المحافظة اليوم، كما تم فتح ميناء الإسكندرية والدخيلة، مطالبا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة تحسباً لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف الوزير، أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفية على أنحاء متفرقة، ولم تؤد إلى تراكمات للمياه بصورة كبيرة، والحالة العامة مستقرة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة، واستمرار رفع درجة الإستعداد، مع تعطيل الدراسة بقرار من المحافظ.

وأوضح أن محافظة كفر الشيخ شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة والحالة العامة مستقرة وتم فتح ميناء البرلس، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمراكز ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار التي تراكمت في الشوارع الرئيسية وجارى العمل على رفع التراكمات داخل القرى.

وأضاف أن تقرير غرفة العمليات أشار أيضاً إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مراكز ومدن محافظة الدقهلية، ما أدى إلى تراكمات للمياه بعدة مناطق متفرقة، وتم التنسيق بين معدات الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف، وجاري الانتهاء من رفع تراكمات المياه، لافتا إلى أنه تم تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في محافظات الجيزة ودمياط ومطروح بقرارات من المحافظين بسبب حالة الطقس السيئ التي تتعرض لها تلك المحافظات، حيث شهدت محافظة البحيرة أمطارا خفيفة على بعض المناطق، وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والجهات المعنية لرفع تراكمات مياه الأمطار، وتم تعطيل الدراسة في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار بقرار من المحافظ بسبب موجة الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها بعض المناطق.

ووجه «شعراوي» بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة في بعض مراكز المحافظة وخاصة المدن الساحلية.

وتابع وزير التنمية المحلية، أن محافظة دمياط شهدت سقوط أمطارا غزيرة على بعض مراكز ومدن المحافظة، مما تسبب في بعض التراكمات بعدة مناطق، وتم رفع حالة الطوارئ والدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بمختلف المناطق لتيسير الحركة المرورية والمشاة، وتجري أعمال شفط تجمعات المياه بجميع المناطق بالتنسيق والتعاون بين معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، كنا شهدت محافظة مطروح سقوط أمطار متوسطة على مدن النجيلة والحمام ومطروح، ما تسبب في تراكم للمياه ببعض الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية، وتم التنسيق بين معدات الأحياء والمدن وشركة مياه الشرب للإنتاء من رفع تراكمات المياه.

ونوه أن تقرير غرفة العمليات أشار أيضاً إلى جهود محافظة الجيزة لرفع كافة تراكمات مياه الامطار التي شهدتها عدداً من قطاعات المحافظة اليوم.

ووجه الوزير كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مطالبا بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية وفى (مطالع ومنازل) الكبارى والأنفاق.

وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.