شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» يعلن عن طرح أعمال توريد قطع غيار مهمات كهرباء (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» عن طرح أعمال توريد قطع غيار ومهمات كهرباء لزوم أعمال صيانة مبنى الجهاز والمباني التابعة له للقطاع الذاتي بالمدينة، كما مبين بالإعلان في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال بالشروط الوارده بالاعلان، طبقا للشروط الآتية:-

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظير مبلغ قدره 299 جنيهاً .

- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين للعرض الفني والآخر المالي باسم المحاسب رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف ويرفق معه مبلغ تأمين قدره 1225 ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه +5% قيمة العطاء في حالة الرسو .

- يتم عقد جلسة المزاد يوم الإثنين 4 يناير المقبل الساعة 12 ظهراً.

- سيتم اخطار المقبولين فنياً في موعد لاحق.