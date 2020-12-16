شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص نشر تحذيرًا بوجود حالات خطف أطفال على «التواصل الإجتماعي» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على شخص قام بنشر بوستات تحذيرية على "السوشيال ميديا" حول اختطاف طفل في شبين الكوم بالمنوفية.

أكد مصدر بمديرية أمن المنوفية، أنه لما تم نشره عبر حساب أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً تحذير للأهالي بزعم محاولة اختطاف طفل بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تبلغ لقسم شبين الكوم بالمنوفية من «صاحبة محل بقالة، وابنها- مقيمان بدائرة القسم» بتضررهما من «زوج السيدة» لحضوره برفقة صديق له بدعوى رؤية أبنائه، وأثناء ذلك حاول اصطحاب ابنهما الأصغر «عام ونصف» مستقلاً سيارة «ربع نقل» قيادة «صديقه»، إلا أن ابنها الأكبر تشبث بالسيارة وسقط أرضاً، وأصيب بـ«سحجات متفرقة»، وتمكنت السيدة بمساعدة الأهالي من استرجاع الطفل، وضبط قائد السيارة بينما لاذ الزوج بالفرار.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على بث المنشور، وبمواجهته اعترف بالنشر دون التأكد من حقيقة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.