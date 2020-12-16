شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور المحافظ وشيوخ القبائل.. فرسان مطروح يحيون احتفالية العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة مطروح احتفالية بأرض معركة وادى ماجد احتفالا بالذكرى الـ105 لانتصارات أبناء مطروح على العدوان الإنجليزي عام 1915، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وكلا من النائب سليمان فضل العميرى وجمال الشورى والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ وفرسان مطروح.

بدأت الاحتفالية باستعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم في سباق الخيول والسرعة والحركة وسط إشادة من الحضور، بينما أكد العمدة محمد عيسى في كلمته عن أهالي المنطقة ان أبناء مطروح مستعدون دائما للدفاع عن الوطن كأجدادهم في وادى ماجد، مع تقديم الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على الحضور واحياء ذكرى المعركة.

وتحدث الدكتور حمد خالد شعيب، ومنعم العبيدى الباحثين في التراث البدوى وتاريخ مطروح عن تاريخ المعركة من حيث أسبابها ومسيرة ونتائج المعركة وانتصارات ابناء مطروح الذي خلده التاريخ وتم توثيقه في مراجع تاريخية.

كما قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوزيع شهادات تقدير على الفرسان المشاركين والمنظمين وأحفاد المجاهد حسين العاصى وجمعية أبناء القبائل، بينما تم تقديم درع المجاهدين وكذلك درع جمعية أبناء القبائل لمحافظ مطروح.

وفى كلمته، دعا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء معركة وادى ماجد وتحية تقدير واجلال لهم جميعا، مقدما الشكر لأبناء وفرسان مطروح لحرصهم على إقامة الإحتفالية على أرض المعركة الحقيقية بوادى ماجد والاسراع في تجهيز الموقع الذي يشهد ببطولات وتضحيات أبناء مطروح دفاعاً عن الأرض والعرض ليسطره التاريخ ويضاف لسجل البطولات الوطنية لأبناء مصر.

ودعا المحافظ لضرورة التمسك دائماً بأخلاق وشجاعة هؤلاء الفرسان الذين عرفوا قيمة الوطن والحفاظ عليه لمواجهة كافة التحديات حفاظا على الثوابت وتراب الوطن مع الوعى بما يدور من حولنا، مؤكدا أن النصر دائما بالإتحاد والعمل لنؤكد دائماً أن أبناء مطروح على قلب رجل واحد هم دائماً حماة البوابة الغربية لمصر.