الأنبا نقولا يحذر من تهنئات الكريسماس المغلوطة على السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، من استخدام كلمات خاطئة ومغلوطة أثناء التهنئة بأعياد الميلاد الكريسماس بين المسيحيين.

وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس فى مصر، إنه اقترب عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح، سيتبادل المسيحيون التهنئة بأعياد الميلاد، بهذه المناسبة عندما نتبادل التهنئة إن كان بواسطة مواقع التواصل الاجتماعى أو بواسطة كروت المعايدة أو أى وسيلة أخرى، أن تكون التهنئة تعبر عن هذا الحدث العظيم هى "Merry Christmas"، وليس "X-mas" .

وأضاف الأنبا نقولا، فى بيان له، لأن الذى نحتفل بمولده هو "السيد المسيح"، "Christ" الذى يقول عنه يوحنا الإنجيلي: " اَلَّذِي كَانَ مِنَ الْبَدْءِ، الَّذِي سَمِعْنَاهُ، الَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعُيُونِنَا، الَّذِي شَاهَدْنَاهُ، وَلَمَسَتْهُ أَيْدِينَا، مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ الْحَيَاةِ" (1 يو 1:1)، كما يقول عنه: "لَّذِي رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاهُ نُخْبِرُكُمْ بِهِ، لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ أَيْضًا شَرِكَةٌ مَعَنَا. وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَحْنُ فَهِيَ مَعَ الآبِ وَمَعَ ابْنِهِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ" (1 يو 3:1)، وليس الذي نحتفل بمولده هو "X"، أى غير المعروف.

وتابع:" علينا ألا نُخدع بالقول أن الشارة "X" هي اختصار لـ"Christ"؛ لأن هذا من فعل الذين يُنكرون "المسيح"، "Christ" فلا نتشبه بهم وبفعلهم وننشر هرطقتهم"؛ والهرطقة هى الإتيان ببدع مخالفة لتعاليم الدين.



تهنئة الكريسماس

وتحتفل 3 كنائس في مصر بعيد الميلاد المجيد 25 ديسمبر الجاري، وهي كنيسة الروم الأرثوذكس، والكنيسة الأسقفية، والكنيسة الكاثوليكية، التي وضعت اختيار جديد بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو إمكانية عقد قداسين للعيد حتى يتم تخفيف الزحام في القداسات.