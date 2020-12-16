شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة باستاد الدفاع الجوى لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعزز رجال الأمن من تواجدهم باستاد الدفاع الجوي، لتأمين القمة المرتقبة بين النادي الزمالك وبيراميدز في ثان مواجهات الدوري، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة هذا اللقاء.

ويؤمن رجال "الأفريقية للأمن والحراسة" لاعبي الفريقين وممر اللاعبين، مع تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وأعضاء مجلس الإدارة للناديين الذين يحضرون اللقاء المرتقب، حيث يحاول رجال الأمن الخروج بالمباراة لبر الأمان، والظهور بها في مشهد حضاري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، حيث نجحت إدارة الزمالك واللجنة المكلفة بالإشراف على فريق الكرة فى احتواء عدد من الملفات من جهة وتعافى لاعب من فيروس كورونا من جهة أخرى قبل مواجهة الفريق السماوى بساعات.