شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ237 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور سعد عبد الله زعير، استشارى النساء والتوليد بمستشفى زفتى العام، والذي توفي بمستشفى زفتى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، والدكتور محمد عبد الجواد الغرباوى أستاذ جراحة المسالك بطب طنطا، والذى توفى فى عزل مستشفى الجامعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتهما، داعيه الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى (237).

كان قد طالب الدكتور أسامة عبد الحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، بتشكيل لجنة من كبار الأطباء المتخصصين بأمراض الصدر والأمراض المُعدية، لمراجعة ملفات وتحاليل الأطباء المتوفيين جراء الإصابة من كورونا، منذ بداية الجائحة، لإثبات تحديد أن كان الوفاة بسبب كورونا من عدمها، مشيرا إلى أن عدم تفعيل قرار الحكومة باعتبار الوفاة بكورونا كإصابة عمل، حال دون إثبات ذلك بشهادات الوفاة، وبالتالى حرمان عددا من أسر شهداء الأطباء من 80% زيادة بالمعاشات.

وأوضح أن اتحاد نقابات المهن الطبية صرف حتى الآن حوالى 10 ملايين جنيه كدعم لأسر الشهداء من الأطباء، مطالبا باعتبار شهداء الفرق الطبية، مثل شهداء الجيش والشرطة، تقديرا لدورهم فى جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد أشاد بجهود الأطباء منذ بداية الجائحة، حيث أنهم لم يتخاذلوا ولم يتراجعوا عن دورهم فى تقديم الخدمات الطبية، معتبرين دورهم فى ذلك التوقيت كدور محاربى الإرهاب، ومعركة لحماية الإنسانية، وخاضوها بشجاعة وإخلاص.