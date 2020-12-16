شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وذلك فى ظل موجة عدم الاستقرار التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، فيما ناشدت هيئة الأرصاد السائقين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الأمطار.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.



































































































