شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قال طفل مصرى بألمانيا يوجه رسالة لوزيرة الهجرة باللغة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الطفل المصرى جابى من ألمانيا رسالة للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، باللغة العربية، فى إطار مبادرة اتكلم عربى التى أطلقتها وزارة الهجرة.

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، والتى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصرى، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

