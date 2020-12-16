شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشدد على عدم فتح دور المناسبات بالمساجد ويؤكد: مواجهة كورونا مطلب شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد أى مناسبات اجتماعية بالمساجد مراعاة للظروف الراهنة في مواجهة كورونا.

ونبهت وزارة الأوقاف فى بيان لها على جميع الأئمة والخطباء الالتزام الكامل بالخطبة المقررة وموضوعها: "الوقاية خير من العلاج"، والإسهام بجدية فى التوعية الواضحة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا، وأهمها الالتزام بالكمامة ومسافات التباعد، وبصفة عامة داخل دور العبادة أو خارجها، والبعد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصى عند الحضور إلى المسجد، والتأكيد على أن الالتزام بهذه الإجراءات مطلب شرعى ووطنى وإنسانى.

ودعت وزارة الأوقاف إلى ضرورة التزام الجميع بذلك حفاظًا على أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا، والتزامًا بتعليمات ديننا فى دفع الأذى عن أنفسنا وعن الأخرين.

وأكدت الوزارة على عدم فتح أى دار مناسبات، وعدم السماح بإقامة أى عزاء أو عقد قران أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها ، وتشديد المتابعة فى ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق ، وعدم السماح بأي نشاط آخر بالمساجد أو ملحقاتها دفعًا لانتشار فيروس كورونا.