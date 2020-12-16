بعد ارتفاع الإصابات.. رئيس الوزراء يجتمع باللجنة العليا لأزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وذلك بمقر المجلس.
والمقرر أن يناقش الاجتماع ارتفاع عدد المصابين من فيروس كورونا المستجد في ظل دخول مصر على الموجة الثانية من كورونا.
كما يناقش الاجتماع استعداد الدولة لإعطاء مصل سينو فارم والبداية ستكون للاطقم الطبية والعاملين في القطاع الطبي بشكل عام، كما يناقش الاجتماع مدى جاهزية مستشفيات العزل لمواجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
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