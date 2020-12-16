تتخفى وراء الزواج العُرفي.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الآداب من ضبط شبكة للممارسة الأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي في الدقي.

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحتوي على العديد من صور الفتيات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين – مقيمتان بالقاهرة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقي.

وبمواجهة إحداهن أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الجواز العرفي مقابل مبلغ مالي.

وأضافت بأنها أنشات تلك الصفحة لذات الغرض، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى.

كما تم ضبط (مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الآثم - هاتفين محمول"يحتوي أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.