تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع الأول" لـ 10 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأريعاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول"، لجلسة 10 يناير.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.

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