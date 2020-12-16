بعد 8 وقائع.. سقوط "نشالتين" في قبضة أمن القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بأسلوب النشل.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية"، عاطل "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب (النشل) متخذين من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة المتهم الثالث، بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا تفصيليا بارتكابهم 8 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المٌستولى عليها وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها في تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.