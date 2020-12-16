ارتكبوا 9 جرائم ..ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتكوين تشكيل عصابي بزعامة أحدهم تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية أسلوب (قطع وتوصيل الأسلاك) متخذين من دائرة قسم شرطة ثان سوهاج والأقسام والمراكز المجاورة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم حال قيامهم بسرقة إحدى الدراجات النارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ملك أحد المواطنين وبحوزتهم (مقص حديدي - سلاح أبيض ).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا تفصيلياً بارتكاب 9 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمي أول وثاني سوهاج، ومركز سوهاج)، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها في تلك الوقائع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .