شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع تطبيق إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، على المحلات والمطاعم، بالإضافة لتفقد سير العمل بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم بالشكل اللائق.

أجرى نائب المحافظ جولة تفقدية على عدد من المحال والمطاعم والكافيهات بشارع الحسيني، ومستشفى الحميات، حيث التقى بعدد من المرضي، للتأكد من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة.

شدد نائب المحافظ، على المتابعة المستمرة للتعليمات الصادرة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.