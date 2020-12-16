شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 72 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من ديسمبر في مدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت إدارة تموين مدينة المنيا، 72 محضرا متنوعا لمخلفات مرصودة خلال حملة تموينية، وتنوعت ما بين منتجات منتهية الصلاحية، ذبح خارج المجازر الحكومية، عدم وجود شهادات صحية، وجود منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلا عن عدم وجود ترخيص.

أكدت مصادر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن الحملة التموينية تأتي في ضوء المتابعة المستمرة للعميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، لأعمال الإدارات الخدمية بالمركز، بالتنسيق مع إدارة تموين بندر المنيا لتكثيف حملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين للحفاظ على سلامتهم.

وشدد رئيس مركز المنيا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من تقديم منتج صحى وآمن للمواطن بالمعايير المحددة والضرب بيد من حديد على يد كل من يخالف القانون ومعايير الجودة.