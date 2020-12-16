شكرا لقرائتكم خبر عن «ميناء الإسكندرية»: السيطرة علي مخزن روما.. وفريق من النيابة يواصل التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية أنه تم السيطرة تماما على حريق مخزن روما الذي تديره مصلحة الجمارك والمخصص للمهمل والبيوع والبضائع التي تم مصادرتها، وأوضحت أنه تمت السيطرة مساء امس على توابع الحريق، وأن فريق من النيابة العامة يواصل التحقيق لكشف ملابسات الحريق.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر بهيئة ميناء الاسكندرية أن مصلحة وزارة المالية متمثلة في مصلحة الجمارك تدير ٤ مخازن بميناء الإسكندرية منها مخزن روما المخصص للمهمل. وأن الهيئة تملك ولكن لا تدير.

وأضافت المصادر أن الميناء لا يخزن فيه أية مواد خطرة، وأن جميع الواردات الخطرة تغادر الميناء فور وصولها ولا تخزن في الساحات أو المخازن، وان الذي يخزن فقط هو المهمل فقط من البضائع العامه.

من ناحية أخرى، كشف قرار صادر من مديرية أمن الاسكندرية «قسم المفرقعات» إلى شركات التوكيلات الملاحية بميناء الاسكندرية يخطرهم باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، وذلك عقب تفجيرات ميناء بيروت في ٤ أغسطس الماضي.

ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التي تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.

حيث نص القرار «قبل دخول البضائع الخطرة يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق في رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أي بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الممتلكات أو أفراد الميناء».

وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الحاويات داخل الميناء بتأمين وسلامة عمليات تداول وتخزين ونقل جميع البضائع الخطرة بأنواعها طبقا للكود البحرى الدولى، كما تقوم كل من مصلحة الجمارك والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بتطبيق اشتراطات هذا الكود على جميع المخازن المستخدمة في عمليات التخزين داخل مخازن مصلحة الجمارك.

وشددت التعليمات على أنه لن يتم إستقبال سفن بالميناء عليها بضائع خطرة إلا بعد التأكد من الاستعداد لسحبها فور تفريغها بنظام السحب المباشر من السفن على وسائل النقل إلى خارج الميناء، والإفراج عنها بنظام تحت التحفظ بعد سحب العينة اللازمة لحين إنهاء الإجراءات الأمنية.

وأشارت التعليمات إلى قيام ربابنة السفن أو الملاك أو التوكيلات التي تحمل سفنها بضائع أو مخلفات خطرة للتفريغ بالميناء أو إعادة الشحن إلى جهة أخرى ضرورة إخطار هيئة الميناء ومصلحة الجمارك والحماية المدنية بالميناء بنسخة من كشف البضائع الخطرة «مانفستو» التي تحملها السفن، على أن يتم تقديمها قبل دخول السفينة للميناء بـ48 ساعة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك فيتم تقديم الكشوف قبل دخول السفينة مباشرة أو قبل دخولها على الرصيف.

صور- الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسبطرة على حريق مخزن "روما"بميناء الاسكندرية

صور- الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسبطرة على حريق مخزن "روما"بميناء الاسكندرية