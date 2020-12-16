شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات الغير مرخصة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع قوات الأمن، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة لعدد من المحال التجارية والكافتريات والمقاهي بدون ترخيص بنطاق المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باستمرار تكثيف الحملات المكبرة لغلق وتشميع المحال التجارية والمقاهي والكافتريات غير المرخصة، للقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التي تعمل بدون ترخيص، وعدم السماح لأصحابها بالتعدي على الرصيف والتسبب في ضوضاء للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون، وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب أي منشأة مخالفة وغلقها على الفور.

وأضاف أن الحملات لا تقتصر فقط على ما إذا كانت هذه المنشآت تعمل بدون ترخيص وتتعدى على الشوارع والطرق وتسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة، ولكن تشمل رصد كل المخالفات سواء فيما يتعلق بالتراخيص أو الإشتراطات الصحية أو البيئية أو المرافق العامة.

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بتشكيل لجنة بين كلا من قسم رخص المحلات بالإدارة الهندسية بالمجلس، ومركز شرطة بلبيس وشرطة المرافق، بتنفيذ قرارات الغلق الصادرة من مجلس مدينة بلبيس رقم 270 لسنة 2020 والقرار رقم 331 لسنة 2020 والقرار رقم 259 لسنة 2020، وتم غلق عدد 2 مقهى بشارع بورسعيد وخلف محطة القطار، وعدد 2 محل بعزبة البطريق وشارع المطار بسعدون، ومحل بحي الزهور وأخر بطريق عبدالمنعم رياض، وذلك لمخالفتهم لشروط الترخيص.

وفي استجابة فورية من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بخصوص وجود ورشة خراطة ولحام تدار بدون ترخيص، بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، قامت اللجنة المشكلة بغلق وتشميع الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما شنت رئاسة حي أول الزقازيق، حملة لرفع الإشغالات المخالفة وغلق الورش والمحال التجارية التي تعمل بدون ترخيص بشوارع الحي البوسطة وميدان المحطة والمنتزة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.