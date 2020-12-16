شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 6 آلاف بطانية ولحاف فى قرى ومراكز أسوان ضمن حملة «ستر ودفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جمعية الأورمان حملتها السنوية الكبرى لتوزيع 6 آلاف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة أسوان ضمن حملة «ستر ودفا» .

وتهدف الحملة إلى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وقرصة برد الشتاء، حيث بدأت عملية التوزيع منذ أسابيع قليلة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في أسوان برعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم سنويًا بإطلاق 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.