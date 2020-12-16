شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدة مالية فورية لإحدى الحالات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدة مالية عاجلة لإحدى الحالات الإنسانية من قرية عمروس بمركز الشهداء تعينها على مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للحالة بمكتبه بالديوان العام بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل الفعال مع المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة آمنة وكريمة لهم.

يذكر أن المواطنة أرملة وتبلغ من العمر 62 عاما، وتقيم بمنزل ريفى آيل للسقوط ولا يوجد عائل لها وظروفها المعيشية والصحية صعبة وتحتاج لمصاريف لشراء العلاج اللازم لها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.