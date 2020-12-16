شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن اعتماد عدد من الواعظات للحديث في البرامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سوف يتم تقديم عدد من شباب الوعاظ، خلال الفترة المقبلة، للحديث في الإعلام حول الخطاب الديني، كما سيتم تقديم مجموعة من الواعظات خلال الفترة المقبلة، حيث تم تدريبهم بشكل قوي للاستعانة بهم في البرامج .

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت أمس في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من الصحفيين والإعلاميين التي انطلقت أمس تحت اسم بناء الوعي 2021.

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