شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عقد مؤتمر دولي حول «الأديان والحضارات والثقافات» مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، إنه سوف يكون هناك مؤتمر دولي كبير في مارس المقبل، تحت عنوان «الأديان والحضارات والثقافات»، وسوف يشارك فيه عدد كبير من العلماء والمثقفين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم، وذلك من أجل الحوار والتقارب بين الثقافات والأديان والأوطان والحضارات في جميع أنحاء العالم، وقد أرسلت لوزارة الخارجية خطاب به أهم أهداف الملتقى.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت، أمس الثلاثاء، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة وزير الأوقاف، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، تحت اسم «بناء الوعي 2021».