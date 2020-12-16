شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: توزيع 12 ألف لحاف وبطانية بقرى بني سويف ضمن حملة «ستر ودفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت جمعية الأورمان عدد (12) ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ومراكز محافظة بني سويف ضمن حملة «ستر ودفا»، الهادفة إلى حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء، حيث بدأت عملية التوزيع منذ أسابيع قليلة بجميع مراكز المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين في أقاصى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في بني سويف برعاية محافظ بني سويف وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار «شعبان» إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.

ولفت إلى أن جمعية الأورمان تقوم سنويا بإطلاق ثلاث حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الاضاحى المحلية والمستوردة عقب عيد الاضحى المبارك من كل عام.