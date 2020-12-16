شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترفع حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الجيزة حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية للتعامل الفورى مع موجه الطقس السئ وهطول الأمطار.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم الدفع بفرق ومعدات شفط مياه الأمطار وتمركزها بعدداً من النقاط الحيوية التي تم تحديدها مسبقاً لضمان سرعة انتشارها، مشيراً أنه تم التنسيق بين كافة القطاعات من شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز وقد تم التركيز على مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة، لعدم التأثير على الحركة المرورية.

ولفت إلى أن المحافظة تمكنت من رفع كافة تراكمات مياه الامطار التي شهدتها عدداً من قطاعات المحافظة خلال الساعات الاولى من صباح اليوم، مع رفع حاله التأهب على مدار اليوم وتكثيف المجهودات لشفط مياه الامطار اولاً باول من الشوارع والمحاور المرورية للتأكد من عدم إعاقة الأمطار لحركة المارة والسيارات.

وأوضح المحافظ أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الاحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسؤول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الأمطار.

كما كلف «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.