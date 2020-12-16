شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة في شمال سيناء.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء إلى سقوط أمطار خفيفة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل إلى انخفاض في درجات الحرارة وموجة من الرياح الباردة.

بدوره، قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد بكل أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية.