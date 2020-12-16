شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريقين دون أضرار بشرية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخمد فريق الحماية المدنية بالمنيا، حريقين دون أضرار بشرية.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريقين دون أضرار بشرية، الأول بحلف وهيش بجوار سور محطة مياه قرية ريدة بمركز المنيا، والثاني، بحفل وهيش بقرية طمبدي بمركز مغاغة.
تم إخماد الحريقين دون أضرار بشرية، وتحرر محضرين بالواقعتين.
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الوضع في مصر
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اصابات
122,086
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تعافي
105,132
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وفيات
6,943
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