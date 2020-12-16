شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية دعاء فاروق تطالب بوضع استراتيجية لبناء شخصية الأطفال من خلال التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإعلامية دعاء فاروق، مذيعة قناة النهار، بوضع استراتيجية لبناء شخصية الأطفال من خلال وجود قناة تليفزيونية تخاطبهم، في ظل غياب هذه النوعية من القنوات في مصر، وانتشار قنوات أخرى غير معلومة الهوية والاتجاهات، تبث أفكار سيئة في عقول أطفالنا.

وأكدت «فاروق»، أن هناك نقص رهيب في هذه القنوات التي تخاطب الأطفال، كما أشارت إلى أن الشباب حاليًا يعزف عن قراءة الكتب، ويهتم فقط بالسوشيال ميديا، فيجب أن يكون هناك كتب تخاطب الشباب على السوشيال ميديا، وتوجه المعلومة لهم من الكتب إلى السوشيال ميديا.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت، أمس الثلاثاء، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، التي انطلقت تحت اسم «بناء الوعي 2021».